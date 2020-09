Vídeo: el escalofriante momento en el que un iceberg se vuelca con dos exploradores encima

Fue el propio Horn quien compartió las imágenes del escalofriante incidente, ocurrido cerca de la isla de Spitsbergen, en su cuenta personal de Instagram.

Según él mismo relató en un vlog, tuvo la suerte de que al girar el iceberg formó una gran ola, que lo empujó fuera y no lo sumergió bajo el agua. De hecho, confesó que en todo este incidente el mayor reto fue no hundirse después de caer en el agua, que estaba a dos grados de temperatura y no tardó en darles calambres.

"¡Uy, no deberíamos haber desayunado antes de escalarlo!", comentó irónicamente en el vídeo.

Afortunadamente, ambos hombres fueron rescatados en cuestión de minutos, así que para ellos, la caída no fue más que un gran susto.

"¡Nunca he visto nada igual!"; "lo más probable es que ambos estén disfrutando ahora de una buena copa de vino"; "¿no son profesionales? ¿qué demonios es eso? ¡qué vergüenza!", comentaron algunos internautas. Con ello, Horn destacó en su vlog que es un explorador profesional que sabe sopesar los riesgos y prepararse para su hazañas, pero a pesar de ello a veces los accidentes ocurren.