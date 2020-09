Ni los superhéroes se escapan de la ley: policías españoles multan a Batman

La Policía Municipal de Madrid ha denunciado a un 'youtuber' disfrazado de Batman, cuando circulaba por Gran Vía. El joven no tenía la documentación en regla. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco del suceso.

Combatir el mal no es fácil. Golpes, planes estrambóticos, horarios intempestivos y una larga serie de inconvenientes que uno hace que se planté si quiere ser villano o superhéroe. Si ya de por si es agotador el trabajo de justiciero, imagina serlo en 2020. Batman persiguiendo al Jóker con una mascarilla bajo el casco. Como mínimo le costaría algo más defender la urbe.

No sabemos qué legislación impera en Gotham City, pero si aparece por cualquier otro país del planeta, lo más probable es que le tocará taparse nariz y boca. En caso de no hacerlo, se podría enfrentar a una multa.

Y es que, más allá de la ficción, el 14 de septiembre, Batman se personó en España, uno de estos lugares del mundo donde se exige el uso de mascarilla. El superhéroe, más bien un youtuber disfrazado, recorría la madrileña Gran Vía a bordo de un coche de lujo, acompañado por un joven con un sombrero blanco. Un espectáculo que no tardaron en registrar los transeúntes con las cámaras de sus móviles.

El paseo por el centro de la capital española atrajo la atención de los agentes de la Policía Municipal de Madrid. El piloto no llevaba mascarilla, pero dentro del vehículo no se considera necesario. El copiloto si que la llevaba puesta. Sin embargo, según informan fuentes policiales a la Agencia Efe, el deportivo no tenía la documentación en regla. Así, 'Batman' se llevó una denuncia.

Las surrealistas imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales. Y, seas superhéroe o youtuber, los comentarios de los usuarios siempre llegan.

Parece que Batman conoce la normativa española contra el coronavirus. Sin embargo, se le olvidó comprobar los papeles de su auto. Será por la estresante tarea de proteger la ciudad.