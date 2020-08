Un corredor intenta sofocar un incendio con sus propias piernas | Vídeo

Este deportista abandonó su entrenamiento para enfrentarse cara a cara con las llamas que asolaban un sendero en Scottsdale, Arizona (EEUU). Su particular hazaña quedó grabada en vídeo cuando un equipo de noticias llegó al lugar para cubrir la noticia de este fuego causado por un rayo.

Dicen que la intención es lo que cuenta, y al protagonista de esta historia, desde luego, intención le sobra. Durante horas este hombre trató de apagar a pisotones el fuego que devoraba la tierra sobre la que corre a diario. Lo que no está claro es si su esfuerzo mereció la pena.

Para cuando llegó el medio local, el corredor, asegura, llevaba unas dos horas peleando con las llamas. El curioso héroe es Trevor Murphy, un antiguo jugador de golf que ahora se dedica a prepararse para una gran maratón de unos 160 kilómetros de recorrido.

Con su objetivo en mente, este hombre corre entre 15 y 30 kilómetros diarios por este sendero del parque regional de McDowell Mountain y sus alrededores. Por eso, al encontrarse de frente con el incendio , no dudó en poner su grano de arena:

"Simplemente quería asegurarme de que [el fuego] no cruzara el sendero y se dirigiera hacia el norte (…) No había nadie allí y sentí que podía poner de mi parte", ha declarado Murphy.

Este acto de valentía no le salió gratis al deportista. Aunque su vida corrió peligro, por suerte, no hay que lamentar pérdidas humanas, pero Murphy ha comunicado que su pelo quedó chamuscado y que las suelas de sus deportivas se derritieron. Además, se quedó sin teléfono móvil.

El deportista cree que su acción fue útil y siente que, de no ser por él, las llamas habrían calcinado más terreno. No cabe duda de que es un acto valiente, pero el meteorólogo Ian Schwartz apuntó que pisar las llamas no es una forma muy efectiva de aplacar el fuego.