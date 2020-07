Este es el test que Trump alardea haber superado: ¿podrías pasar la prueba?

Pero antes de comenzar a responder a las preguntas del test para compararte con el mandatario de EEUU, cabría explicar de qué trata y para qué fines sirve. Así, el test que superó el mandatario estadounidense es el Montreal Cognitive Assessment —Test de Evaluación Cognitiva de Montreal, en español—, conocido como el MOAC, por sus siglas en inglés. Trump lo pasó en 2018 y no escatimó a la hora de presumir de ello.

"Lo hice en el centro médico Walter Reed en presencia de los médicos. Y ellos estuvieron muy sorprendidos. Dijeron que 'es una cosa increíble. Raramente alguien puede hacer lo que usted acaba de hacer'", dijo el presidente en una entrevista telefónica a la cadena Fox News.

A pesar del hecho de que Donald Trump señaló este test como prueba de su nivel de inteligencia, afirmando en su entrevista con el periodista Chris Wallace que "a medida que avanza el test las preguntas se ponen más complicadas", el MOAC en realidad sirve para otro propósito.

Así, esta prueba se usa para detectar deficiencias cognitivas moderadas o la Enfermedad de Alzheimer. Por lo cual, no se trata de un test de inteligencia y una buena puntuación en el MOAC, según explica The Washington Post, "simplemente significa que el sujeto testado probablemente no tiene deficiencias cognitivas".

Las preguntas del test MOAC

El primer apartado del test está dedicado a la orientación visoespacial, que consiste de tres pruebas y una puntuación máxima de 5. En la primera de ellas el sujeto debe trazar una línea entre círculos con cifras y letras siguiendo la lógica mostrada por las dos primeras rayas.

Acto seguido, el sujeto debe copiar el cubo esquemático que se le presenta y después dibujar el reloj que muestra las once horas y diez minutos.

© Foto : Public Domain / Prueba MOAC Fragmento del test MOAC dedicado a las aptitudes visoespaciales

El siguiente apartado del test superado por el presidente de EEUU trata de los nombres de objetos y consiste de tan solo una prueba con una puntuación máxima de tres puntos. En ella, Trump tuvo que nombrar a los tres animales que se muestran en el dibujo, pero para que puedas ponerte a prueba, no los vamos a nombrar.

© Foto : Public Domain / Test MOAC Fragmento del test MOAC dedicado al nombramiento de objetos

Después las cosas se ponen verdaderamente complicadas en el apartado de la memoria. Allí, la persona que administra el test pronuncia cinco palabras (cara, terciopelo, iglesia, margarita, rojo), y el sujeto testado debe repetirlas dos veces para recibir un máximo de 10 puntos. Posteriormente, cinco minutos más tarde, la pregunta se repite, con una puntuación adicional de 5 puntos.

Por su parte, el apartado de atención se compone por tres pruebas que otorgan un máximo de seis puntos. En la primera de ellas el administrador del test debe leer en voz alta cinco cifras que el sujeto debe repetir y después lee otras tres cifras que el sujeto debe repetir en orden inverso.

© Foto : Public Domain / Test MOAC Fragmento del test MOAC dedicado a la memoria y atención

En la segunda parte, el administrador lee una lista de letras y cada vez que dice A el sujeto debe dar una palmada. Por último, la atención se prueba con la matemática: el sujeto debe empezar a sustraer 7 a partir de 100.

Para poner a prueba sus aptitudes lingüísticas y recibir otros tres puntos, el presidente tuvo que repetir dos frases:

Solo sé que John es el que tiene que ayudar hoy.

El gato siempre se escondía bajo el sofá cuando los perros estaban en la habitación.

La parte del lenguaje también contiene otra prueba, en la que Donald Trump tuvo que nombrar tantas palabras que empiezan con la letra F como pudiese. Para superar esta parte del test, tenía que nombrar al menos 11 palabras en un minuto.

Luego viene el turno delcon un máximo de dos puntos. Para evaluar al sujeto se le pide que encuentre una similitud entre dos pares de palabras. Por ejemplo, banana y naranja son frutas. Otros ejemplos de tales pares de palabras son el tren y la bicicleta, o reloj y regla.

Por último, viene la prueba de orientación, donde el sujeto tiene que decir qué fecha es, así como el lugar y la ciudad donde se encuentra. En caso de dar al clavo con el día, el mes y el año, así como su propia ubicación, Trump pudo recibir hasta seis puntos.

Si por alguna razón no lograste superar alguna de las pruebas del test, puesto que al igual que el presidente de Estados Unidos, puedes pasar el test incluso fallando en algunas preguntas, ya que solo necesitas reunir entre 26 y 30 puntos.