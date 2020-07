Político argentino roba discurso de la película 'Día de la Independencia' y se hace viral

Rodolfo Alejandro Torres, intendente de El Carmen, en la provincia de Jujuy, alcanzó fama internacional de manera meteórica gracias a una publicación en las redes sociales del discurso que pronunció el 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina.

El intendente de El Carmen en Jujuy, Alejandro Torres, se robó el discurso de la película "Día de la Independencia". Son impresentables. Mirá 😂😂😂😂😂😂😂👇 pic.twitter.com/oPHSP30RCN — mavica (@mavica7) July 10, 2020

​Podría haber sido como cualquier otro discurso de un político, a no ser porque parece un calco del pronunciado por el actor Bill Pullman, quien dio vida a Thomas J. Whitmore, el presidente de Estados Unidos en el drama de 1996 Día de la Independencia (Independence Day).

En la película, todo un éxito de taquilla, la Tierra se ve amenazada por una invasión alienígena que por poco la extermina. Sin embargo, los héroes logran salvar a la humanidad justamente el 4 de julio, día en el que EEUU celebra su independencia.

El discurso patriótico de Torres este 9 de julio, en el que habla de cómo la nación vencerá a este nuevo peligro, el COVID-19 , tiene más de una frase que hace recordar a la arenga del presidente Thomas J. Whitmore.

"Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia", señaló el funcionario argentino.

"Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio, y ustedes lucharán una vez más por la libertad, no entraremos en silencio hasta la noche y no moriremos sin pelear. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir. Hoy celebraremos nuestro Día de la Independencia", grita a través de un megáfono Bill Pullman.

Las similitudes son innegables y las redes no las han pasado por alto. Parece que los guionistas de Hollywood podrían buscar trabajo en política.