Lluvia de OVNIs en Internet: recuerdan el misterioso incidente de Roswell en 1947

Ya sea que creas en ellos o no, los extraterrestres son siempre un tema de conversación, y la curiosidad acerca de la existencia o no de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) puede rendir interminables discusiones.

El 2 de julio se festeja el Día Mundial del OVNI, fecha escogida a raíz del famoso incidente de Roswell, en que un objeto volador se estrelló en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, ese mismo día en 1947.

La—por derivación del término en inglés, Unidentified Flying Object (UFO)—, se encarga de estudiar el fenómeno, a través del análisis de fotografías, videos y testimonios de personas que sostienen haberse relacionado con seres de fuera de este mundo.

La fecha suele inundar Internet con miles de usuarios compartiendo videos caseros en que aparecen objetos extraños en el cielo, presuntamente vinculados a extraterrestres. Hay filmaciones provenientes de distintos países como Brasil, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y las imágenes son impactantes.

¿ ALGUIEN HABÍA VISTO ALGO ASÍ ?



ESPECTACULAR FENÓMENO OVNI GRABADO EN FRANCIA, HACE UNOS 5 MESES !! pic.twitter.com/KhUQUw5Ej9 — Rodrigo Giraldo V. (@rogival) July 2, 2020

OVNI David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. pic.twitter.com/WpqU9IdTxY — Dolto (@Fils2Psy) July 2, 2020

FENÓMENO OVNI GRABADO EN BRASIL !!



OBSERVEN QUE LA NAVE MÁS GRANDE LE ENVÍA UN HAZ DE LUZ A LA MÁS PEQUEÑA !!



EN PANTALLA COMPLETA SE APRECIA MUCHO MEJOR !! pic.twitter.com/RaR5phf72H — Rodrigo Giraldo V. (@rogival) July 2, 2020​

​Otros, más escépticos, se tomaron el fenómeno con humor y crearon un montón de divertidos memes para celebrar la fecha.

Los extraterrestres del área 51 emocionados porque se arma alta joda#Ovnis #OVNI pic.twitter.com/YN7zw6HXpu — Tz🍁 (@Thomasszinkk) July 2, 2020

​Y tú, ¿crees que existen los extraterrestres?