El Día Internacional del Piercing Corporal: ¡conoce a las personas más 'perforadas' del mundo! | Fotos

Con motivo de esta curiosa efeméride, te invitamos a conocer al hombre y a la mujer que entraron en el Libro Guinness de los Récords como las personas más perforadas del planeta.

El diablo alemán

Rolf Buchholz, de 61 años, saltó a la fama después de que en 2010 fuera considerado el hombre con más piercings del mundo. El vecino de la ciudad alemana de Dortmund tiene más de 450 perforaciones en todo el cuerpo, 278 de ellas en su pene. Además, cuenta con 94 anillos y tachuelas alrededor de su boca y deja a todos atónitos con unos implantes subdérmicos en la frente parecidos a un par de cuernos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolf Buchholz (@robuchholz) 10 Май 2020 в 4:16 PDT

"No es un problema en absoluto. He tenido los piercings por mucho tiempo, si hubiera un problema, ya me habría librado de ellos hace mucho tiempo", declaró el diablo alemán en una entrevista con el tabloide The Sun.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolf Buchholz (@robuchholz) 27 Апр 2020 в 7:40 PDT

No obstante, confesó que una vez no pudo pasar el control de seguridad en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por su tenebroso aspecto. Los empleados del aeropuerto asociaron sus piercings con la magia negra, así que se vio obligado a volver a Alemania.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rolf Buchholz (@robuchholz) 10 Янв 2020 в 9:54 PST

En 2012, Buchholz —que también cuenta con numerosos tatuajes, incluso oculares— logró el título del hombre con más modificaciones corporales.

La reina del piercing

La afrobrasileña Elaine Davidson ostenta el récord Guinness como la mujer con la mayor cantidad de piercings en su cuerpo. Fue en 1997 cuando empezó su transformación.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elaine Davidson (@mostpiercedwomanelainedavidson) 22 Янв 2020 в 6:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elaine Davidson (@mostpiercedwomanelainedavidson) 3 Июн 2020 в 12:15 PDT

Hasta el momento, se ha perforado más de 9.000 veces. Davidson, que reside en Escocia, se gana la vida con apariciones en programas de televisión y sesiones de fotos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elaine Davidson (@mostpiercedwomanelainedavidson) 3 Ноя 2019 в 5:04 PST

Además, es propietaria de una tienda de ropa fetichista y cómics.

"Cuando voy de compras, es muy divertido: la gente me mira, seguro que piensa que es divertido o un poco intimidante, pero, ¿saben qué? Ya no me importa", declaró la extravagante mujer en la serie documental Taboo, de la cadena National Geographic.