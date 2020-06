Una funeraria rusa desmiente concurso de cavar fosas a contrarreloj

Medios locales difundieron basándose en la web Necropolis Expo que en agosto se llevaría a cabo una exposición en la ciudad de Artióm en el marco de la cual se celebraría el foro regional Necropol Primorie 2020, que incluiría un certamen de cavar tumbas a contrarreloj.

Una de las condiciones era que el ataúd tenía que entrar en la fosa desde el primer intento. Más tarde, la información sobre el concurso fue eliminada de la web.

"El foro sí tendrá lugar, por primera vez en el Lejano Oriente. Lo del concurso son solo rumores, fue una de las opciones, pero no se aprobó. Hubo una propuesta entre colegas, todos se rieron y ya, sin más", dijo un representante de la empresa.

Ahora, por todo el alboroto mediático, se desconoce si el propio foro se va a llegar a celebrar.

El director del centro que debería acoger el foro, Leonid Kopilov, dijo a Sputnik que el foro no se celebraría en el territorio del centro de exposiciones, pero no excluyó que los organizadores estuvieran barajando montar allí las competiciones.

"No, el foro no se celebrará en nuestro espacio. Cavar fosas a contrarreloj tampoco. Nos reímos. El territorio del centro de exposiciones tiene asfalto y hormigón armado de 40 centímetros de espesor. Sería interesante ver esto, pero no", afirmó Kopilov.

Un representante del Ayuntamiento de Vladivostok comentó a Sputnik que "Necropol, la funeraria pública de la ciudad, no se va a participar en el foro".