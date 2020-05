¿Quién recibe los mensajes de texto y llamadas telefónicas para Elon Musk?

El antiguo número de teléfono que le pertenecía a Elon Musk cuando estaba en la Universidad fue asignado a una consultora de belleza. Lyndsay Tucker de 25 años no sabía quién era Elon Musk hasta que le comentó a su madre que recibía todos los días mensajes de texto y llamadas para tomar contacto con él.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Elon Musk pone a la venta todas sus propiedades

Según publica Mirror, el multimillonario se enteró sobre lo sucedido y se mostró sorprendido.

De momento Lyndsay no planea cambiar de número y continúa contestando a quienes puede.

"A veces no respondo si tengo un día difícil. Así que si no recibiste una respuesta, probablemente sea yo, no él. No te sientas muy decepcionado" , concluyó la joven consultora de belleza.