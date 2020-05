"Increíble": una italiana gana un Picasso de un millón de dólares en una lotería

La contable de 58 años, Claudia Borgogno, resumió su asombro con una palabra: "Increíble".

"Nunca he ganado nada antes", confesó a The Associated Press desde su casa en Ventimiglia, en el norte de Italia. Le gusta Picasso, pero nunca podría imaginar que un cuadro suyo podía acabar colgado en su pared.

Su hijo,, compró dos boletos en diciembre y le envió uno a su madre. "Fue quizás la mejor decisión de mi vida", dijo a la AP. Su boleto resultó elegido en el sorteo electrónico de la casa de subastas Christie's de París.

Los organizadores valoraron el cuadro, Nature Morte, o Naturaleza muerta, en un millón de euros. Sin embargo, el multimillonario coleccionista de arte que lo proporcionó, David Nahmad, supone que la obra vale "al menos dos, tres veces" eso.

La pequeña naturaleza muerta representa un periódico y un vaso de absenta en una mesa de madera. Picasso lo pintó en 1921.

Los 51.140 boletos de la lotería en cuestión fueron vendidos en línea por 100 euros (109 dólares) cada uno. Los ingresos se destinarán a proporcionar agua a los habitantes de Madagascar y Camerún.