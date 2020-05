Estos son los lugares más sucios en el avión y te van a sorprender

Una asistente de vuelo ha advertido que los pasajeros nunca deben usar los bolsillos del asiento delantero.

"Se recoge la basura de allí, pero nunca se limpian. Pañuelos sucios, bolsas con vómito, calzoncillos, calcetines, pies de personas (los ponen en el bolsillo para descansar), chicle, caramelos medio chupados, núcleos de manzana... y luego en el próximo vuelo vas y pones tu teléfono/portátil/iPad ahí", explicó la azafata en Reddit.

Una reciente investigación de CBA News Marketplace también dejó claro que las cinco superficies más sucias de los aviones son:

los cinturones de seguridad

las bandejas

los pomos de los lavabos

los bolsillos de los asientos

los reposacabezas.

La investigación descubrió que los cinturones de seguridad tenían contaminación de moho y levadura y las bandejas portaban altos niveles de moho y otras bacterias. A su vez, los reposacabezas contenían bacterias hemolíticas y E.coli.

A base de estas revelaciones, los microbiólogos recomiendan evitar acostarse boca abajo en la bandeja para dormir y nunca poner la comida directamente sobre la superficie de la bandeja antes de comer.

Para detener la propagación de las bacterias, se recomienda desinfectar la bandeja con servilletas o gel antibacterial y hacer lo mismo con las manos.

¿Acaso estas superficies del avión no se limpian? Sí, por supuesto que se limpian a fondo entre los viajes. Sin embargo, esto tiene que hacerse en un corto período de tiempo para que los vuelos salgan a tiempo y por lo tanto no se hace tan bien como debería. Se rocían con un aerosol desinfectante diluido que puede no matar todos los gérmenes que se encuentran, por ejemplo, en una bandeja.