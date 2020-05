Insólito: rebaño de más de 100 ovejas se pasea por el centro de una ciudad turca | Vídeo

Nada puede parar a la naturaleza, y los efectos de la pandemia de coronavirus lo está demostrando. Pero uno de los últimos sitios donde esperaban encontrarse semejante espectáculo los habitantes de la ciudad costera del norte de Turquía de Samsun es es una de las avenidas principales de la ciudad.

Anlık evin önü. sürü izmirden samsuna beni takip etmiş.. pic.twitter.com/3yHCBvH8n7 — keyza (@munsifmey) May 3, 2020

Uno de los vídeos pertenece a Seyda Sezgin, una vecina de Samsun, quien ha comentado a CNN el insólito episodio.

"Cuando me fui a dormir, oí voces acercándose. No entendía de qué se trataba al principio y me asusté porque hay un toque de queda. Dos minutos más tarde, llegó un rebaño mucho más grande. Cuando vi las ovejas, pensé que estaba soñando porque vivimos en el centro de la ciudad. Es la calle más concurrida del distrito de Atakum", comenta Seyda.

En Turquía hay unas 30 millones de ovejas, según las estimaciones del Comité Internacional de Registro de Animales (ICAR), una cantidad que supone solo un tercio de la población total humana del país.

Escena, por cierto, que recuerda a otras increíbles imágenes que la vida salvaje está dando últimamente debido a la misma razón: toros caminando a la luz del día en ciudades indias, pumas que toman la calle de la capital de Chile o jabalíes que se adueñan de un paseo de Barcelona.

Los casos de contagio por coronavirus en Turquía están en alza, con al menos 130.000 personas convalecientes de COVID-19 en el país y más de 3.500 víctimas mortales.