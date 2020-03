Los estudiantes chinos en cuarentena se las ingenian para no estudiar en casa

Desde que saltase el brote de coronavirus en Wuhan, los niños puestos en cuarentena estudian en aulas virtuales en sus casas usando una aplicación llamada DingTalk. No obstante, parece que no tienen muchas ganas de estudiar.

Decenas de miles de escolares comenzaron a valorar la aplicación con una estrella en lay en, ya que una valoración suficientemente mala puede hacer que la aplicación desaparezca de la tienda de aplicaciones.

La valoración de la app de tareas se ha desplomado de la noche a la mañana: de contar con 4,9 estrellas ha pasado a ser valorada con 1,4, con comentarios irónicos de niños criticándola por destrozar sus vacaciones. "Te voy a dar un rating de 5, pero en porciones", dice uno de los maliciosos comentarios.

Los creadores de DingTalk se apiadaron de los pequeños traviesos en las redes sociales. "Solo tengo cinco años, por favor no me maten. Lo sé, jóvenes héroes, no esperaban unas vacaciones tan llenas de trabajo, es difícil para ustedes", dice DingTalk en un vídeo musical con dibujos animados publicado en la red social china Weibo.

La aplicación fue desarrollada por Alibaba como una herramienta de comunicación para los trabajadores cualificados chinos. Pero desde enero, nuevas características como la posibilidad de transmitir clases en vivo, calificar tareas y ver repeticiones de vídeo se agregaron para que pudiese ser utilizada mejor en colegios.