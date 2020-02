Un hombre defiende a un perro callejero y lo acusan de "violento y violador" | Vídeo

La discusión tuvo lugar en el tren Sarmiento en Argentina después de que en una de las estaciones se subiera un perro a un vagón. El animal, que estaba herido, recibió patadas de una de las pasajeras. Ante esta situación, el hombre que se encontraba sentado al lado de ella defendió al animal.

Esta señora baja a patadas a un perro que se subió al vagón.. el muchacho lo defiende. Y esta le grita violador y violento.. en que sociedad estamos viviendo? pic.twitter.com/k2vU3ZTynU — Elbbartender (@elbbartender) January 31, 2020

​"¡Yo no quiero viajar con el perro!", dijo la mujer, a lo que el joven respondió: "Bajate del tren, entonces". "¿Por qué no te bajás vos?", contestó la pasajera. "¡Y me voy a bajar! ¿Voy a viajar con vos? Pobre perro, está lastimado y lo estás cagando a patadas para sacarlo", indicó el hombre, quien se paró con la intención de bajarse hasta que la mujer le dijo: "Bajate vos y llevalo al veterinario".

Mientras los pasajeros grababan en sus dispositivos la polémica discusión y otros se indignaban, lapara dar solución al altercado.

"¿Por qué vas a maltratar así al perro?", arremetió el joven antes de disparar pesados insultos. Inmediatamente, la mujer se paró y le respondió: "¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?". Y todo se salió de control: "¡Violento! ¡Violador!", le gritaba la mujer al joven que defendió al animal.

En las imágenes se puede ver cómo la policía y los pasajeros tuvieron que intervenir en la discusión para ponerle fin al escándalo. El perro y el joven que lo defendió terminaron bajando del tren… esto desató otra discusión entre la mujer que pateó al perro y otra pasajera.