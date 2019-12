¿Barba real o falsa? El debate que divide al mayor sindicato de Papás Noel del mundo

Muchos pensarán que la única preocupación de Papá Noel es lograr repartir todos los regalos a tiempo durante la noche de Navidad. Sin embargo, los tiempos que corren hacen que deba preocuparse por otros asuntos igual de complejos, como la integración de su sindicato. Es que en EEUU el debate sobre los requisitos para afiliarse genera conmoción en la interna de la organización.

La Hermandad Internacional de los Papá Noel con Barba Real (International Brotherhood or Real Bearded Santas) comenzó a gestarse en 1994, cuando un grupo de Papás Noel decidió comenzar a organizarse para compartir consejos prácticos sobre sus barbas y sus vestimentas. La organización se formalizó en 2006, con la primera convención de hombres barbudos dedicados a representar al personaje típico de la Navidad.

En la actualidad la organización alcanzó los 2.250 miembros, convirtiéndose en el sindicato de Papás Noel más grande del mundo. El propio crecimiento llevó a la Hermandad a transitar transformaciones verdaderamente revolucionarias para las condiciones originales en que se había constituido. Así, en 2016 la organización aceptó por primera vez la afiliación de mujeres.

La modificación permitió la llegada de Deanna Golden a la comisión directiva de la organización. La mujer no es solamente la encargada de las relaciones internacionales del sindicato, sino que también aparece como una de las impulsoras de la siguiente revolución: lograr que los Papá Noel sean más "inclusivos" y se adapten a los tiempos que corren.

Entrevistada por el diario The New York Times, Golden valoró el aporte que harán a la industria de los personajes navideños las nuevas generaciones y sus diferentes valores, aunque advirtió sobre la resistencia que aún presentan los Papás Noel tradicionales.

"La nueva generación de actores navideños, que han crecido con mucha más inclusión, simplemente no ven qué tan grande es el problema. Pero algunos de los viejos, más conservadores, no están listos para una organización totalmente inclusiva. A ellos les gusta ser parte de su club exclusivo para hombres con una barba verdadera", explicó la dirigente.

En efecto, si bien la organización comenzó a aceptar mujeres, aún no permite la incorporación de hombres sin barba ni actores que interpreten a elfos o al Grinch. Algunos integrantes de la organización promovieron una moción para admitir a hombres sin barba, elfos y grinchs pero la propuesta naufragó en la interna.

Para intentar alcanzar una solución intermedia, el presidente actual de la organización Stephen Arnold propuso que los Papás Noel sin barba natural puedan integrarse como miembros asociados pero sin voto en la próxima convención de abril de 2020.

La discusión por integrar a los hombres sin barba no es el único debate que enfrenta la organización. Algunos integrantes también están preocupados por los estándares de calidad que deben cumplir los actores para responder a las exigencias de niños y adultos de ahora.

"Ahora si Papá Noel no viste un traje de 8.000 dólares y no tiene una barba con un tratamiento de 3.000 dólares está profesionalmente acabado. Y si no viste guantes blancos y limpios y no habla español o lengua de señas, las madres no están felices", agregó Susen Mesco, una empresaria que logró administrar 2.200 Papás Noel en EEUU desde 1980 y creó un programa de certificación profesional para actores que interpretan a la estrella de la Navidad en cruceros y centros comerciales.