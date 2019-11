Viral: la mejor víctima de la resaca del Black Friday

Hasta ahí todo bien, eligió el producto y clic, lo compró. La experiencia, sin embargo, no fue muy feliz. Así que compartió lo sucedido en su cuenta de Twitter. La historia pronto se hizo viral. Todos se identificaron con su caso, que incluso se convirtió en meme. Deberías tenerlo en cuenta para tus compras.

"Me compré un ventilador en MercadoLibre por el Cyber Monday, vi la primera foto y dije WOW ALTO VENTILADOR... hoy me llego y lo acabo de armar... me río para no llorar", contó la usuaria de Twitter @Vicky_astesano al principio de su hilo de publicaciones sobre el caso.

​En la publicación de la oferta puede verse como el ventilador tenía varios modelos de tamaño y posiciones, pero justo el que le llegó a Vicky era tan pequeño que apenas le llegaba a su cintura.

La publicación tiene más 83.000 likes y ha sido compartida más de 7.000 veces, ya generado un gracioso hilo de comentarios donde otros usuarios aprovecharon para compartir sus fotos con el mismo producto.

¿Crecerá con el tiempo?, se preguntó el usuario Gaston Marcos en la publicación de la argentina.

Crecerá con el correr del tiempo? pic.twitter.com/3twuwq1ZCM — Gaston Marcos (@gastonmarcosrc) November 29, 2019​

A MI HERMANO LE PASO pic.twitter.com/iNA5jcaHdM — Sofía (@msofi93) November 8, 2019​

Quédate tranquila que no sos la única JAJAJJAJA yo compre DOSSSSS matenme jajajajajaj pic.twitter.com/TZEhmFT4nS — Jaz (@jazminPiccotto) November 8, 2019​

Les dejo a mi padre con el suyo (fue el año pasado) pic.twitter.com/K6jPkrLouI — Redo (@birritaypapitas) November 8, 2019​

Me pasó lo mismo pero me compré uno ROSA es un ventilador de Barbie pic.twitter.com/GiCpoYTUqC — .🌻. (@_AguileraT) November 8, 2019​

Y a ti, ¿ya te ha pasado algo parecido? ¡Cuéntanos en los comentarios!