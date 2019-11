¿Ciervos ratones? Existen y hace más de 30 años no sabíamos nada de ellos | Vídeo

Tiene el tamaño de un conejo y a simple vista parece que estamos antes el cruce de un ciervo con un ratón, una criatura que superaría cualquier ficción. Sin embargo, no es ni ratón ni ciervo. Se trata del animal con pezuñas más pequeño del mundo, que pertenece al grupo de los tragúlidos.

Durante más de tres décadas había estado perdido para la ciencia, pero gracias a un grupo de cámaras instaladas en un bosque de Vietnam fue filmado buscando comida.

"No teníamos idea de qué esperar, así que me sorprendió y me alegré mucho cuando revisamos las trampas de la cámara y vimos fotografías de un chevrotain con flancos plateados", dijo a The Guardian el científico An Nguyen, líder de expedición en Global Wildlife Conservation (GWC).

"Descubrir que, de hecho, todavía está ahí afuera es el primer paso para garantizar que no lo perdamos de nuevo, y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerlo", contó el científico.

El equipo hizo su búsqueda entrevistando a aldeanos y guardabosques del Gobierno en las provincias sureñas, donde se comentaba que los animales permanecían. Los locales contaron haber visto chevrotains grises, por lo que los investigadores intuyen que la especie permanece en la naturaleza.

En un primer momento, fueron instaladas tres cámaras en un bosque en el sur de Vietnam que durante cinco meses capturaron 275 fotos del animal. Animados por los avistamientos, los investigadores instalaron otras 29 cámaras en la misma área y tomaron 1.881 fotografías más.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Nature Ecology and Evolution, y ha aumentado los llamados a la acción rápida para proteger lo que queda de la población. Entre las prioridades está reducir el uso generalizado de trampas que capturan animales para el comercio de vida silvestre, acciones que de acuerdo a los científicos pueden haber llevado a la especie al borde de la extinción.