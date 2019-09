¿Te gustan las mujeres mayores? A esta araña sí, incluso a riesgo de morir

Para el amor no hay edad, suele decirse. Una filosofía que se convierte en una máxima para la latrodectus geometricus, más conocida como la 'araña viuda marrón'. Es que los machos de esta especie no quieren saber nada de las hembras jóvenes y acuden habitualmente a copular con las que ya tienen experiencia.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Animal Behaviour, los machos de la especie escogen siempre mantener relaciones sexuales con las hembras más viejas, descartando a las adultas jóvenes y a las que recién están en condición de reproducirse.

Lo llamativo del estudio es que, además, demostró que los machos tienen este tipo de comportamiento a pesar de que no tiene ningún beneficio para ellos. En efecto, las hembras más viejas son menos fértiles que las jóvenes y encima tienen más probabilidad de matar al macho luego del acto sexual.

Que la hembra le quite la vida al macho luego de la relación sexual es una costumbre en varios de tipos de araña y, como su nombre lo indica, 'la viuda marrón' no es la excepción. Ahora bien, la muerte no se da siempre y se ha demostrado que las arañas adultas tienen 50% de probabilidad de terminar con la vida del macho después de copular.

Buscando entender la preferencia por las mayores, los investigadores evaluaron la posibilidad de que los machos prefirieran los conductos genitales de las arañas de mayor edad o incluso que quisieran evitar a las arañas jóvenes para prevenir el 'reapareamiento' de las hembras con otros machos. Sin embargo, ninguna de las hipótesis fue satisfactoria para los investigadores.

Si bien los científicos aún no han encontrado una explicación concluyente para la preferencia hacia las mayores, sugieren que quizás la clave esté en que las hembras de mayor edad producen más feromonas, capaces de atraer a los machos.

"Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor", aconsejaba el famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Para las hembras de la araña viuda marrón, la pura verdad.