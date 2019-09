Este hongo 'zombi' controla a los insectos y luego los mata por dentro

El hongo es capaz de parasitar y controlar a sus víctimas mediante un mecanismo que los científicos todavía no logran entender. Lo que a primera vista son las antenas del animal son en realidad bolsas de esporas que finalmente acaban explotando y, con un poco de suerte, infectando a otro ser vivo.

"Al principio me preguntaba qué podría ser esa cosa extraña, y entonces me acerqué y me impresionó mucho la perfecta simetría del hongo", explica Deschandol a la BBC.

© Foto: Twitter/LaVanguardia Un extraño hongo controla a un escarabajo en Perú

El insecto fotografiado por Deschandol es un escarabajo gorgojo. Para controlarlo, primero lo infectó y lo controló para obligarlo a trepar por la rama. Cuando el gorgojo alcanzó una determinada altura, el hongo bloqueó a su víctima y murió. Momento en el que comenzó a alimentarse del interior del escarabajo y a crecerle las antenas.

La fotografía es una de las del concurso a Mejor Fotógrafo de Vida Silvestre cuyos galardonados serán anunciados el 15 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres.