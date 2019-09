¡No me hagan fotos! A este enorme tiburón blanco no le gustan los paparazis

Acto seguido, el enorme escualo se dio cuenta de que la cámara no sabía demasiado bien y la escupió. Los submarinistas estaban grabando el fondo marino dentro de una jaula, por lo que no sufrieron ningún daño. No así la cámara.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Creatures of the Deep (@creatures_of_the_deep_) 30 Авг 2019 в 12:01 PDT

Explican quienes han publicado el vídeo que los tiburones —en concreto, las especies más grandes— son muy sensibles a los campos eléctricos que los equipos de grabación producen y que por ello los confunden con comida.