Descubre por qué el líder de Chechenia se disculpó ante un bloguero

El líder de la república rusa de Chechenia, Ramzán Kadírov, se disculpó ante el bloguero checheno de 6 años Janzala Magomadov por no haberlo felicitado por su cumpleaños.

"En resumen, metí la pata. Resulta que nuestro bloguero más poderoso, más inteligente y más joven cumplió años ayer. Pero no me di cuenta a tiempo y no lo felicité. ¡Janzala, lo siento!", escribió Kadírov.

Magomadov se hizo famoso en 2018 cuando se quejó en Instagram de que tenía "agua caliente" fluyendo de ambos grifos en su casa en Grozny, capital de Chechenia. "¿Necesito un tercer grifo para tener agua normal?", se preguntó el bloguero que en aquel entonces tenía 5 años de edad.

Kadírov reaccionó de inmediato ante esta queja y le pidió al alcalde de Grozny, Ibrahim Zakriev, que se ocupara del problema, refiriéndose a Magomadov como "un bloguero checheno formidable".

Janzala es conocido por sus vídeos donde habla de sí mismo y de diferentes temas que le preocupan. Tiene más de 150.000 seguidores.