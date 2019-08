Una canción de Metallica ayuda a una mujer a salvarse del ataque de un puma

Gallant caminaba con su perro por un bosque cerca de la ciudad de Duncan, en la isla de Vancouver (Canadá), como suele hacer con frecuencia, cuando se dio cuenta que un puma les seguía a una distancia de unos 15 metros.

"Al principio, no estaba intimidada: 'Guau, esto es realmente genial, mira este puma'. (...) Pero luego pensé: 'Espera un minuto, eso es un puma'", dijo la joven al medio local Global News.

La mujer empezó a grabar un vídeo del momento, mientras agitaba sus brazos y le gritaba al animal que avanzaba lentamente hacia ella y su mascota. La estrategia para ahuyentar el puma no funcionó, pero luego Gallant tuvo una idea genial. La joven dejó de filmar y usó su móvil para hacer sonar Don’t Tread on Me, un tema pesado del grupo Metallica.

"Puse la canción inmediatamente y sostuve el teléfono en el aire. Tan pronto escuchó la primera nota, el puma salió corriendo", contó Gallant.

A pesar del susto, Gallant cuenta que decidió concluir el paseo con su perro antes de volver a la casa.