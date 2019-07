Cinco días sentado en un inodoro para entrar en el libro de los récords

El objetivo inicial del hombre de 48 años era quedarse 165 horas, el equivalente a casi una semana completa, en el retrete. El desafío, sin embargo, se mostró más difícil que lo anticipado y, al final del quinto día, De Frenne desistió de la tarea al completar 116 horas.

El belga tenía derecho a cinco minutos de descanso cada hora, los cuales podía acumular a lo largo de las horas y usar de una vez para dormir e, irónicamente, ir al baño, ya que su inodoro, ubicado en el medio de un bar en Ostend, no estaba conectado a la tubería.

© REUTERS / Johanna Geron El belga Jimmy de Frenne se alimenta mientras intenta establecer el récord de más horas sentado en un inodoro

"¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no? No hay nada que me guste más que la gente que se burla de mí, porque entonces puedo hacer lo mismo con ellos", dijo De Frenne a Reuters.

El récord todavía no ha sido reconocido, pero, de acuerdo con el belga, testigos y representantes del Libro Guinness de los Récords le acompañaron a lo largo de su insólita hazaña. Actualmente no existe un récord mundial oficial para más tiempo sentado en un inodoro.