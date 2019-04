Conoce la loca historia de una influencer a la que Instagram le cerró la cuenta (vídeo)

"No soy nada sin mis seguidores, no soy nada sin mis seguidores", repetía en un vídeo que subió a YouTube cuando se dio cuenta que su perfil en Instagram ya no existía.

La joven mostró su angustia al perder 113.000 seguidores; su cuenta fue borrada tras ser reportada como spam, presuntamente por trolls. Taylor acusó a quienes la reportaron como spam de haber "arruinado su vida", pues teme terminar como una "prostituta vagabunda".

En un mar de lágrimas, dijo que necesita recuperar su perfil para seguir con su carrera de influencer, para no trabajar como una persona normal en un horario establecido.

Recordó cuando trabajaba en un McDonald's y dijo que no quería volver a esa vida.

También confesó que se dedicó a la prostitución y a desnudarse cada día. "No quiero volver a hacer eso, porque ahora gano dinero en línea. No quiero volver a esa vida", insistió.

"Quiero decirles a quienes me han reportado que piensen dos veces antes de arruinarme la vida, porque hago dinero en internet, mucho, y no quiero perder eso", dice en el vídeo.

© REUTERS / Mario Anzuoni Premios Grammy 2019, en imágenes 19

Sin embargo, no especificó de qué forma hace dinero con su cuenta de Instagram, pero, al parecer, ganaba lo suficiente como para llorar sin consuelo y rogar a la gente que la siga en una nueva cuenta que abrió recientemente.

"Imaginen si estuvieran en mis zapatos. Nadie podría durar mucho en mis zapatos. Desde el fondo de mi corazón, esto está mal. Me abandonó mi familia y fui robada por todos los que conocía", dijo desesperada.

Su preocupación es inmensa, pues reveló que enfrenta una deuda de 20.000 dólares, por lo que ni siquiera puede ir a la universidad. También advirtió que no podría encontrar un mejor trabajo que el que tenía en McDonald's, porque no tiene habilidades más que los necesarios para ser influencer.