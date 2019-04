Racismo 'al revés': una ópera húngara pide a su elenco blanco que se identifique como afroamericano

La Ópera Estatal Húngara se enfrentó a problemas a la hora de poner en escena la reconocida ópera 'Porgy and Bess'. Para evitarlos, se buscó una peculiar salida: pedir a su elenco casi completamente blanco que se autoidentifique como afroamericano.

Según informa el sitio de noticias local index.hu, el 5 de abril 15 de los 28 miembros del reparto firmaron una declaración que afirma lo siguiente:

"Yo, el abajo firmante, declaro que el origen y la identidad afroamericanos son una parte inseparable de mi propia identidad. Debido a esto, me complace especialmente poder actuar en la ópera de George Gershwin, Porgy and Bess".

La insólita iniciativa comenzó como un intento de sortear una restricción no menos polémica. Y es que George Gershwin creó 'Porgy and Bess' en 1938 solo para artistas de procedencia afroamericana, ya que está ambientada en el sur de Estados Unidos en la década de 1930, especialmente en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur.

Al intentar poner la obra en escena en Hungría, con artistas húngaros de color blanco, tanto la Ópera como su director general, Szilveszter Okovacs, se enfrentaron a una ola de críticas de la comunidad afroamericana, así como de los titulares de los derechos porque el espectáculo "no está permitido en su forma actual y contradice los requisitos de organización del trabajo".

"No hay un registro público de color de piel en Hungría… y realmente no puedo decir sobre el elenco si cumple o no el requisito, por lo que prefiero preguntarles", dijo Okovacs, en un claro intento de resolver este problema.