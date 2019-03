La verdadera razón tras el naufragio del 'insumergible' Titanic

Esta regla insistía en que todos los barcos giraran a la derecha para evitar una colisión, y por esta razón el Titanic fue directamente hacia una pared de hielo, según revela Molony en su nuevo libro.

© AP Photo /

En la obra, titulada 'Titanic: Why She Collided, Why She Sank and Why She Should Never Sailed' (Titanic: por qué chocó, por qué se hundió y por qué nunca debió haber navegado'), el periodista afirma que la decisión de girar el barco a la derecha para evitar una colisión con un iceberg fue una de las razones cruciales por las que se hundió. Las otras fueron un incendio en la carbonera y la escasez de combustible.

La norma de navegación según la cual los barcos deben girar siempre a la derecha (estribor) cuando se enfrentan a un barco que va en dirección contraria fue introducida para evitar un choque, al igual que en el caso de los vehículos que circulan por una carretera. Pero la regla, introducida para los barcos en la década de 1850, no funcionaba para los icebergs.

"Los icebergs no respetan las reglas de la carretera", destaca el autor del libro. Resultó que la parte principal de su cuerpo se encontraba precisamente a la derecha del buque, donde había girado.

De acuerdo con Molony, "en esta versión de los acontecimientos, el Titanic hace lo correcto, lo que resulta ser un terrible error".

Si el buque hubiera elegido inmediatamente moverse a babor —la izquierda-, seguramente habría escapado, pero a costa de romper una regla muy arraigada.

Sin embargo, esta vieja regla es solo una de las razones por las que el barco nunca llegó a Nueva York, afirma Molony.

El investigador cree que un incendio en el carbonero causó graves daños en el casco del Titanic —en la misma zona donde el iceberg se estrelló más tarde—. Las temperaturas de 1.000ºC debilitaron tanto el casco que cuando el Titanic chocó con un iceberg no tuvo oportunidad para aguantar el golpe.

Por lo tanto, el Titanic se adentraba rápidamente en una zona con varios icebergs, con un casco ya debilitado y sin poder desviarse de la zona porque no tenía suficiente carbón para huir a aguas más seguras y para llegar a su destino después.

"En lugar de quedarse sin carbón de una forma vergonzosa por no tener carga de combustible suficiente, en primer lugar debido a la primera huelga nacional de carbón de Gran Bretaña, el barco optó por atravesar directamente el conocido campo de hielo, con consecuencias trágicas", concluye el autor.