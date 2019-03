Un alemán sobrevive durante horas en alta mar gracias a sus pantalones (vídeo)

El alemán Arne Murke se precipitó al mar cuando navegaba con su hermano en las costas cercanas a Nueva Zelanda. Su hermano intentó rescatarlo, pero el mar rápidamente arrastró al hombre, de 30 años, lejos de la embarcación. La rápida reacción de Murke en una situación de mucho riesgo le salvó la vida.

Murke logró mantenerse a flote con la ayuda de un chaleco salvavidas improvisado, hecho con sus jeans. Luego de caer al mar, el hombre se quitó los pantalones, hizo nudos en las piernas de la prenda de ropa y la infló como si fuera un chaleco.

"Por suerte, yo conocía el truco con los jeans. Sin los pantalones no estaría aquí hoy, realmente fueron lo que me salvó… Lo aprendí hace muchos años y siempre pensé que si alguna vez me cayera al mar sin un chaleco salvavidas iba a hacer eso", contó Murke a los medios locales.

Un helicóptero rescató al hombre después de más de tres horas en el océano. Murke fue trasladado a un hospital con hipotermia, pero recibió el alta médica la mañana siguiente.