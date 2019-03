Los nazis escondieron toneladas de oro por toda Polonia y ahora quieren encontrarlo

Según el diario, Hitler ordenó conducir hasta 11 localizaciones polacas 260 camiones cargados con el oro, con las obras de arte y con los demás tesoros de gran valor para evitar que el Ejército Rojo se hiciese con ellos.

El enigmático diario revela que Ollenhauer fue el enlace entre el resto de los oficiales de las SS y los aristócratas locales, deseosos de esconder sus posesiones de los soviéticos.

En las hojas del diario se asegura que uno de esos 11 lugares contiene 28 toneladas de oro propiedad del Reichsbank, el banco central de Alemania entre 1876 y 1945. Otro de esos lugares contiene 47 obras de arte robadas de colecciones francesas de Botticelli, Rubens, Cezanne, Caravaggio, Monet, Durero, Rafael y Rembrandt. Otro de ellos, por ejemplo, contendría objetos religiosos robados de todas partes del mundo durante la época en que los nazis buscaban pruebas a las teorías raciales del 'führer'.

El diario es propiedad ahora de Roman Furmaniak, de la fundación alemana Schelesische Brucke. En declaraciones al portal The First News, Furmaniak ha asegurado que los masones accedieron hace diez años a entregar el diario a la fundación y que hicieron a esta prometer que no se publicaría hasta que todos los oficiales de las SS hubiesen fallecido.

La fundación afirma que la autenticidad de la agenda ha sido comprobada por cinco instituciones alemanas, entre ellas el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Göttingen, y que estas pruebas demuestran que la agenda es auténtica.

Ahora, la fundación dice estar colaborando con el Gobierno polaco para verificar la autenticidad del diario por parte de las instituciones polacas. Una vez se haya hecho, se intentará obtener los permisos necesarios para encontrar los lugares detallados en sus hojas.

Subastarán en Berlín tres acuarelas de Hitler

¿Será realmente cierto el contenido de ese diario? El historiador ruso Konstantín Zalesski citado por el canal ruso Zvezda por su parte cree que hay que ir con cuidado porque 260 camiones son muchos camiones.

Cinco de esos lugares están ubicados en el voivodato de Baja Silesia. Los medios de comunicación polacos informan de que uno es un profundo pozo cerca de un palacio y que otro está en el fondo de un estanque en otro palacio. Otro es un sarcófago de hormigón bajo el fondo de un arroyo, un invernadero subterráneo y una habitación secreta entre las paredes de otro palacio.

