Graban por primera vez a una tarántula gigante del Amazonas dándose un festín

Las imágenes son verdaderamente espeluznantes. Las tarántulas gigantes del Amazonas o 'Theraphosa blondi' son las más grandes del mundo. Pueden alcanzar hasta 30 centímetros. Habitan las selvas del norte de Suramérica.

"Por la noche están por todas partes. En hojas, en ramas, en el suelo…", explica Rudolf von May, el director del estudio que ahora ha sido publicado en Amphibian and Reptile Conservation. Pero no solo comen zarigüeyas. Las tarántulas gigantes también disfrutan lo suyo con lagartos y ranas.