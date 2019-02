Operan en Tailandia a una turista argentina que ahora debe 70.000 dólares y no puede volver a casa

Mercedes Emma Albiatti, una turista argentina de 73 años que había viajado a Tailandia con su marido por vacaciones, sufrió un derrame cerebral un día antes de volver a su país. Fue operada en un hospital privado tailandés y, a pesar del seguro médico, deben ahora 70.000 dólares. No los tienen y no pueden volver a casa.

Habían viajado al sudeste asiático para disfrutar de las playas tailandesas y tenían previsto volver a casa a principios de enero, pero el día antes de subirse al avión la esposa sufrió un ictus mientras desayunaban en el hotel. Fue entonces llevada a un hospital privado de la ciudad de Chiang Mai, donde está ingresada desde el 6 de enero, publica Todo Noticias.

© Sputnik / Alexandr Krylov Español que casi murió por frío queda atrapado en el Norte ruso por falta de vuelos

El seguro médico que contrataron con el viaje cubrió parte de la operación: 60.000 dólares. Pero siguen debiendo al hospital 70.000 dólares y necesitan otros 20.000 para poder regresar en avión, ya que Albiatti necesita asistencia médica y debe viajar en primera clase porque sufre de deficiencia de oxígeno, según ha explicado a la prensa su marido, Carlos Alberto Mariscotti.

"Lo primero que hice fue hablar con la aseguradora, que no me respondió. Después me comuniqué con la embajada argentina en Bangkok, desde donde me respondieron que no lo pagarían, ya que costaba 200.000 dólares", explicó. Desde el Ministerio de Exteriores argentino se han desentendido del tema y les han recomendado que se dirijan al gobierno de Chiang Mai.

Con cada día que pasa la deuda con el hospital va aumentando porque Albiatti sigue ingresada. Su marido logró llegar a un acuerdo con la dirección del centro de salud para financiar los costos, pero la pareja debe trasladarse a un hospital público, como muy tarde, el 25 de febrero. Aunque ya les han avisado de que no hay camas disponibles porque el sistema está saturado.

Desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina están intentando encontrar una solución para que la pareja pueda volver en avión con la atención médica necesaria y desde la Embajada en Tailandia han logrado acordar ciertos descuentos con el hospital y prestan asistencia consular a la pareja.

Te puede interesar: Un grupo de turistas logra visitar Corea del Norte: no te pierdas el resultado



Sobre el estado de salud de Albiatti, su marido ha dicho que es favorable.