Espectacular: una valiente rusa baila en barra 'a vuelo de pájaro' (vídeo)

El vídeo de su truco ha sido publicado en su cuenta de Instagram. Sputnik habló con esta valiente mujer, originaria de la ciudad rusa de Vorónezh, y el autor de la idea, su marido Bogdan.

La bailarina comentó que este truco no traspasa los límites de seguridad. Los únicos factores que podrían haberlo impedido eran el pánico y miedo psicológico.

Korzhenevskaya reveló que su marido instaló la plataforma con barra durante una noche en vísperas del día cuando ella realizó el truco. Había una tormenta. Aquella noche ella dormía muy mal, esperando la llamada de Bogdan. Él tendría que decirle que todo estaba listo para el truco y no le llamaba.

"En mi alma estaba contenta pensando que no habían conseguido instalar nada. Trataba de reflexionar acerca de varias figuras para hacer", declaró.

Según la bailarina, la altura de la barra no era muy grande, por eso no podía hacer las figuras que sería capaz de hacer en circunstancias normales.

"Cuando subí allí, todo mi programa de noche no fue tal y como lo esperaba (…)", se rió.

A Marina le gusta mucho trabajar con su miedo. Lo hace no solo durante sus actuaciones en condiciones extremas, sino también durante los espectáculos comunes.

© Sputnik / Esta mujer rusa practica baile en la barra a sus 65 años

"Me gusta cuando entras en una situación que está fuera de tu zona de confort y tratas de sentirte tranquila y superarla. Cada persona tiene sus propias barreras que superar. Algunas suben al Everest, otros corren largas distancias, esta es mi barrera", aseveró al agregar que con este truco quería hacer "su aporte al arte".

Según la bailarina, el motor del arte es el miedo de una persona de morir sin dejar nada después de su existencia.

"Me gusta más la imagen que conseguimos finalmente y el trabajo vale los sufrimientos y preocupaciones que tenía. Al subir allí por primera vez estaba histérica. Miré alrededor de mí. Entendí la situación y bajé. Grité un poco a mi marido y volví a subir diciéndole: "vamos a grabarlo", recordó sus sentimientos.

El autor de la idea, Bogdan Korzhenevskii, comentó a Sputnik que le daba mucho miedo involucrar a su esposa en este truco. Sin embargo, el hombre aseguró que antes había sido realizado un gran trabajo, por eso estaba seguro de que "todo iría bien".

También: Baile en la barra: una mezcla de acrobacia, gimnasia y teatro

Según Korzhenevskii, lo más difícil en este truco fue la preparación y la parte técnica. Tenían que comprar el equipamiento necesario, instalarlo, cortarlo y fusionarlo. Muchas fuerzas se gastaron para montar la estructura en el tejado.

Además, Bogdan reveló cómo se le ocurren las ideas para este tipo de trucos. Anteriormente su esposa bailó en barra sobre el hielo.

"A veces tenemos un buen lugar para hacer un truco. A veces tenemos la idea, pero necesitamos encontrar un lugar apropiado. En este caso teníamos el lugar. Pensaba hacer un truco de acrobacias en pareja sobre un plataforma o instalar una barra", declaró aunque destacó que lo más fácil sería "crear una plataforma".

Aunque el vídeo fue grabado en agosto del 2018, Korzhenevskaya lo publicó solo ahora. Su marido contó que lo hicieron por dos causas.

También: ¿Baile en barra a los 73 años? ¡Fácil!

"La primera causa radica en que a veces tardo un tiempo para elegir la música. Además, al hacerlo me inspiré a repetir el truco en barra por mí mismo. Empecé a prepararme, aprender figuras, pero me lesioné el hombro. Finalmente no grabé el vídeo que quería", confesó.

A finales de su conversación con Sputnik Bogdan destacó que tiene muchas ideas para futuros trucos, pero no siempre terminan por hacerse realidad.

"Cada proyecto implica determinada preparación, determinados conocimientos, finanzas y entrenamientos", concluyó.