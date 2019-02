"No soy yo, eres tú": una joven escribe una carta a su pie amputado (vídeo)

Sin embargo, antes de someterse a una amputación, la joven, llamada Jordan Beckwith, deseó despedirse de su extremidad, y lo hizo de una manera totalmente insólita. Así, escribió una carta emocionante sobre su propia piel.

"No soy yo, eres tú. Estoy segura de que hemos tenido buenos momentos juntos, pero es hora de que nos separemos. Te deseo lo mejor", expresó la estadounidense, de 27 años.

Según reveló la joven en una entrevista para el tabloide británico Daily Mail, se rompió un tobillo mientras montaba a caballo en 2005.

"Mi caballo tropezó y me agarré al lomo. Aterricé con el cuello y me desmayé por un segundo", confesó.

Jordan agregó que inicialmente, tenía previsto reemplazar el tobillo, sin embargo, optó por que le amputaran el pie para poner fin a las cirugías.

"No podía caminar, no podía hacer mi trabajo, ni siquiera podía llevar a mis perros a dar un paseo de dos minutos. No podía hacer jiu jitsu. Me congelaba el tobillo todas las noches. Ya no quería vivir así", admitió la joven.

La estadounidense reveló que al salir de la operación, sintió alivio y "un poco de alegría".