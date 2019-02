Cucarachas para San Valentín, un regalo para olvidar a tu ex

Se llama 'Quit Bugging Me', que quiere decir 'Deja de molestarme', pero también es un juego de palabras, pues 'bug' significa 'bicho'. El zoológico te ofrece la oportunidad de ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha para luego ver cómo un suricato se la come frente a una cámara en vivo el próximo día de San Valentín, el 14 de febrero.

A través de sus redes sociales el zoo asegura que esa cucaracha es el regalo perfecto para quien necesita cerrar el ciclo de una relación.

La original campaña se hizo viral en cuestión de horas y fueron muchos los usuarios que se sumaron a la iniciativa.

"Gracias por el bonito regalo. No tengo un nombre para la cucaracha porque mi ex es tan miserable que ni los suricatos lo merecen y las cucarachas son demasiado lindas para eso", afirma una seguidora en Facebook.

"Nombre enviado pero conociendo mi suerte, la cucaracha escapará y tendré dos pestes corriendo por ahí con el mismo nombre. Ja, ja, ja", ironiza uno de los usuarios.

"Si encuentras una [cucaracha] que sigue andando en círculos y regresando al mismo lugar quiero que esa sea mi ex", reclama otra internauta.

🔘 Pronto se celebrará el día de San Valentin 🧡 y en @SputnikMundo queremos saber ¿qué es para ti este día?



Más sobre el tema en: https://t.co/v1KCRw6eQq — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 10, 2019

​