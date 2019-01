¿Qué hay de extraño en esta foto sensual? Una gurú del fitness deja perplejos a los internautas

El hecho es que la foto compartida por la gurú del fitness, de 24 años, contiene un pequeña detalle desconcertante.

Y tú, ¿la ves?

Aquí está la respuesta: debido a una ilusión óptica, las baldosas de la piscina se curvan de tal modo que la línea del borde parece más un montaje.

Sin embargo, según explicó la propia joven, en realidad, no es más que una ilusión óptica y que no tiene que editar sus fotos, ya que no tiene nada que ocultar.

"Publico un montón de vídeos de mi cuerpo, si quieren comprobarlo", declaró.

La australiana tiene más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte los momentos de su vida cotidiana —es madre de dos hijos—, además de sesiones de moda y rutinas de ejercicios.