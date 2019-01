Comunistas, mercenarios y Soros: los golpes de Estado peor organizados de la historia

Un pequeño grupo de soldados rebeldes irrumpió en una estación de televisión el lunes 7 de enero, alegando haber depuesto al presidente Ali Bongo y proclamando un Consejo Nacional de Restauración. Ali Bongo, que gobierna el país africano desde 2009, cuando sucedió a su padre, Omar, se encontraba en Marruecos recuperándose de un ataque cardiaco. No obstante, las fuerzas leales al presidente lograron recuperar el control arrestando o matando a los golpistas.

Sputnik recuerda algunas de las intentonas golpistas que no terminaron según lo planeado.

Dos décadas después de independizarse de los Países Bajos, Indonesia estaba gobernada por el líder nacionalista Sukarno, quien en 1956 suprimió todos los partidos, proclamó una democracia dirigida y en 1963 se declaró presidente vitalicio.

La noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1965, un grupo de militares procomunistas, conocidos como el Movimiento 30 de Septiembre, intentó tomar la capital del país, Yakarta. Pero los líderes del golpe, el teniente coronel Untung y el general de brigada Supardjo, no se hicieron con el apoyo de todas las fuerzas armadas y su intento terminó en fracaso.

Colonel Untung Syamsuri is led away after his failed coup in Indonesia in 1965. He was later executed