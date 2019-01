Con los ojos vendados: un nuevo y peligroso reto viral arrasa en las redes

La plataforma de 'streaming' Netflix, ha lanzado una advertencia a sus usuarios, ya que el reto podría ocasionar lesiones o incluso accidentes mortales.

"No podemos creer que tengamos que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO CON ESTE RETO DE BIRD BOX. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el entusiasmo, pero Niño y Niña [los hijos de la protagonista de la película] solo tienen un deseo para el 2019 y es que no terminen en el hospital por seguir los memes", declaró la empresa en su cuenta oficial de Twitter.

Pese a la advertencia, miles de usuarios siguen compartiendo imágenes en las que corren, pasean o incluso se pintan los labios con los ojos vendados.

Algunos incluso participaron en la versión más sofisticada del reto, que consiste en usar vendas por 24 horas.

La película 'Bird Box' (Caja de aves, en español) cuenta la historia de una mujer que trata de salvar las vidas de sus hijos después de que unas fuerzas misteriosas provocaran suicidios en masa alrededor del mundo al convertirse en los peores miedos de las personas.

En el filme los protagonistas tienen que vendarse los ojos para llegar a un refugio.

Más: El peligroso reto viral que podría afectar a miles de adolescentes