Miles de personas están acusando a Disney de colonialista y este es el motivo

"Sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así yo aquí aprendí… hakuna matata". Con solo escuchar esta frase, seguramente recuerdes a la suricata Timón y al cerdo Pumba enseñarle esta máxima nihilista al león Pumba, desterrado por su tío Scar tras asesinar a su padre Mufasa, el rey de la sabana.

En lengua suajili, de uso corriente en el este de África, estas dos palabras significan precisamente "sin problemas". Y dada su repercusión en la cultura popular, se han plasmado junto con las imágenes de los personajes de la película (y sus secuelas) en infinidad de artículos de vestimenta o en juguetes.

Es por esto que la Corporación Walt Disney patentó 'Hakuna Matata' para su uso comercial en ocasión del estreno, algo que está causando resquemor en miles de personas no solo en África. Una petición en línea en la plataforma Change.org está instando a la gente a protestar contra esta medida del gigante del entretenimiento.

El objetivo de la petición, que hasta el momento lleva casi 70.000 firmas, es "decir no a Disney o a cualquier corporación o individuo que busque patentar idiomas, términos o frases que no inventaron".

Más información: Disney, ¿el arma secreta de EEUU para dominar el mundo?

"'Hakuna matata' se usa en la mayoría de los países hablantes de suajili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo", indica la petición.

"No se puede permitir a Disney patentar algo que no inventó", agrega la petición, lanzada a pocos meses del estreno de la nueva versión de la película, esta vez realizada en animación 3D realista y no en dibujos planos.

La iniciativa, impulsada por el zimbabuense Shelton Mpala, subraya que se respeta a Disney como "una institución responsable de crear muchas memorias de infancia", pero que patentar la expresión es una acción basada "únicamente en codicia, y es un insulto no solo al espíritu del pueblo suajili, sino hacia África en su conjunto".

"La película se desarrolla en África y los personajes tienen nombres africanos, lo que hace que la decisión de registrar la marca sea perpleja. El término 'Hakuna Matata' no es una creación de Disney, y por lo tanto no es una violación de propiedad intelectual o creativa, sino un robo al pueblo suajili y a África", subraya la petición.

Relacionado: De cómo Netflix desplazó a Disney como insignia de la hegemonía cultural de EEUU

"Marca un precedente terrible y ensucia al mismo espíritu del término, para empezar. En una época en la que la división ha conquistado el mundo, uno podría pensar que reestrenar una película que celebra las amistades insospechadas, la aceptación, y la unidad, Disney podría tomar una decisión que va totalmente en contra de esos valores", abunda.

Entre los comentarios, hay gente que invita a la corporación a patentar insultos en suajili. Además, otros se quejan de que la apropiación cultural a través de gestos como ese es un símbolo de opresión.

"Parecería que el marco de pensamiento colonial de occidente aún está fuerte, junto con su necesidad de conquistar el mundo de alguna manera u otra", dijo por ejemplo el usuario Rohit Malur, de la India.