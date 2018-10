Detenido e incomunicado, un perro estuvo preso un mes en Uruguay por matar ovejas

El caso era muy confuso: su dueña Vanesa Coria dijo a la prensa local que el pitbull se escapó o fue robado de su domicilio en la ciudad desde el 4 de septiembre.

Luego de una larga búsqueda, cuando Coria se decide a realizar la denuncia el perro aparece "detenido" en la Policía de la ciudad por una disposición fiscal. Cansada de los protocolos fiscales y conmovida por la injusticia, su dueña decidió divulgar el caso en las redes sociales done convocó a una marcha frente a la Fiscalía el 1 de octubre.

La fiscal encargada del caso dijo a la televisión nacional que el perro no estaba detenido, sino que "fue incautado" y que "estaba bien cuidado".

Pero la dueña no estuvo conforme, pues según supo, el animal estaba encerrado en una jaula de un metro cuadrado y no le permitían acercarse ni para darle comida. Fue así como decidió encadenarse frente la fiscalía para reclamar la liberación de Roko.

​"A mí no me dan información. Lo único que me dicen es que lo encontraron en un campo matando ovejas y que lo tenían incomunicado. Entonces no me lo dejan ver, sólo a una distancia de 20 metros. Nadie me da explicaciones de por qué, solo me dicen que está bajo investigación. No es un ser humano, no es que yo vaya a intercambiar información con el perro", indicó la dueña con toda lógica a la prensa.

Según asegura Coria, el perro fue robado de su casa "porque la cadena estaba cortada y lo de las ovejas sucedió después". Finalmente, el 2 de septiembre Coria recuperó al animal y compartió en Facebook fotos del pitbull en casa junto a sus hijos.

"Por mi familia muero y Roko es mi hijo", respondió la dueña ante los comentarios de felicitación que inundaron su perfil de Facebook tras el regreso de su mascota.

