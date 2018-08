De 'patito feo' a modelo de pasarela, la joven que se sobrepuso a la incomprensión

El 50% del cuerpo de Svetlana tiene cicatrices, pero eso no le impidió convertirse en modelo. En la infancia sufrió un horrible accidente que marcó gran parte de su cuerpo, pero ahora se ha propuesto demostrar que eso no es un impedimento para hacer carrera en el mundo de la moda.

"Sí, tengo unos parámetros no muy estándar, pero eso no significa que no pueda ser modelo, todo lo contrario, eso llama la atención. Soy un ejemplo del movimiento 'body positive'", se enorgullece la joven.

Las terribles quemaduras de esta chica de 18 años las sufrió cuando era una niña y tuvo la mala idea de quemar un hilo que salía de su camisón, tal y como hacía su mamá. Cuando la niña fue llevada al hospital estuvo en coma 2 meses. La piel de Svetlana pudo ser restaurada parcialmente. A pesar de ser el 'patito feo', ella no tuvo miedo y se subió a la pasarela. La confianza en sí misma la ayudó a encontrar el amor.

"Si la sociedad te presiona y te juzga porque tienes algún tipo de característica inusual, no significa que tengan razón. Todo puede ser completamente diferente. Lo más importante es no rendirse y creer en uno mismo", asegura Svetlana.