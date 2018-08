¿A que no sabías el verdadero origen de estos conocidísimos alimentos?

Pasta

Pese a que todo el mundo lo considera uno de los platos típicos de la cocina italiana, la pasta en realidad no es italiana. El hecho es que este alimento rico en fibra fue difundido por los conquistadores musulmanes del Emirato de Sicilia (965-1072). Ya en el siglo XII, las repúblicas de Génova y Pisa vendían pasta seca.

Публикация от bloomsimona (@bloomsimona) 19 Авг 2018 в 3:58 PDT

No obstante, existe la creencia de que fue el mercader y viajero veneciano Marco Polo quien trajo la pasta de su viaje a China, aunque, "cuando Marco Polo volvió, ¡llevaban 200 años comiendo pasta en Italia!", afirmó la autora del libro 'Enciclopedia de pasta', Oretta Zanini De Vita, citada por The New York Times.

Dónuts

Este plato tan popular en EEUU y en todo el mundo es en realidad uno de los postres más antiguos del planeta. Así, según una publicación de iFood.tv, los llamados 'loukumades' servían como una especie de 'fichas' para los ganadores de las Olimpiadas en la Antigua Grecia, según revelaba el poeta griego Callimachus.

Публикация от Myrjam (@myre128) 31 Июл 2018 в 2:55 PDT

Hay que recordar que el famoso pastel de queso, conocido en todo el mundo como 'cheesecake', también fue inventado por los antiguos griegos y tiene alrededor de 2.000 años. Fue mencionado por primera vez en un libro culinario escrito por el médico griego Aegimus.

Ensalada César

Esta popular ensalada de lechuga romana, trozos de pan tostado y queso parmesano tiene su origen en México. En realidad, la creación de este plato se atribuye al restaurador César Cardini (1896-1956). El conocido chef de origen italiano creó la receta de este plato en 1924 en Tijuana, donde tenía su propio restaurante.

Публикация от Maëlle Sauvaget ☘️ (@msauvaget) 18 Авг 2018 в 6:14 PDT

La receta original de la ensalada puede aún saborearse en el restaurante New Orleans, ubicado en la Ciudad de México.

Galletas de la fortuna

Las galletas de la suerte, que esconden en su interior papelitos con profecías o mensajes divertidos, no tienen su origen en China, sino que fueron inventadas en el siglo XX en EEUU por un inmigrante japonés llamado Makoto Hagiwara.

Публикация от Mariali Pc (@mariali4) 30 Июн 2018 в 7:51 PDT

En 1909, el también propietario de un restaurante nipón en San Francisco empezó a servir a sus clientes unas pequeñas galletas que llevaban en su interior mensajes con proverbios japoneses. Hagiwara se inspiró en los 'senbei', galletas de arroz niponas.

Patatas fritas

Aunque son conocidas como 'patatas francesas' ('french fries'), las patatas fritas tienen su origen en Bélgica. Los propios belgas creen que este plato fue inventado por los habitantes de la región de Namur, al sur del país.

Публикация от The Picanha (@thepicanha) 20 Авг 2018 в 8:42 PDT

Según una leyenda popular, los lugareños solían pescar en el río Mosa. En un invierno de mediados del siglo XVII, sin embargo, el río se congeló, así que se vieron obligados a reemplazar los pequeños peces con pedazos de patatas fritas de tamaño similar.