Exempleada de la Casa Blanca revela que Trump se comió un documento

Según la consultora política estadounidense, este incidente ocurrió a comienzos de 2017. Durante aquel año Manigault Newman acompañó a un abogado personal de Trump, llamado Michael Cohen, al Despacho Oval, donde se reunieron con el mandatario estadounidense. Cuando Cohen abandonó la sala Omarosa afirma que vio cómo Trump se ponía una hoja de papel en la boca y empezaba a masticarla.

"Vi cómo se puso una nota en su boca. Dado que sabía que era germofobo —persona que tiene un miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes— me quedé impactada por que estuviera masticando y tragándose un trozo de papel", escribió la exasistente en su obra 'Unhinged: An Insider Account of the Trump White House'.

De acuerdo con el periódico The Washington Post, otra fuente de la Administración presidencial confirmó que Manigault Newman había acompañado a Cohen hasta la Casa Blanca.

Sin embargo, el medio también destaca que hasta ahora no hay pruebas de que el presidente estadounidense realmente masticara un papel, tal y como afirma Manigault Newman. Algunos asistentes de la Casa Blanca se rieron de sus afirmaciones y las tildaron de falsas.

Aparte de revelar esta historia, Manigault Newman describe a Trump en su libro como una persona "sin formación, narcisista y racista", informa el periódico.