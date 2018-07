La polémica 'pijamada' de Maluma con 7 mujeres ¡sin pijamas! (foto y vídeo)

Aunque la propia foto revela que es todo un montaje por los camarógrafos y luminotécnicos que aparecen en el espejo gigante detrás de la cama, el colombiano logró su objetivo en Instagram con esta publicación que ya acumula más de un millón 700 de 'me gusta' y miles de comentarios a favor y en contra.

La imagen corresponde al set de grabación del videoclip 'Mala Mía', que pronto podrá escucharse, y que ya está dando mucho de qué hablar. Los propios comentarios de la publicación han sido bastante críticos con el artista y lo han tildado de "machista" y de "utilizar a las mujeres como objeto sexual".

"Qué horrible que uses a las mujeres como objeto sexual, no hace falta que hables de una mujer en una canción como una esclava del sexo. Por dios, tendrías que fijarte en que la mujer es lo más lindo que puede existir, que no es solo un cuerpo desnudo (…) Este tipo de cosas me generan asco", indicó uno de los comentarios con más de 800 'me gusta'.

Pero no es la primera vez que Maluma recibe este tipo de críticas en sus redes sociales, con anterioridad el cantante se vio envuelto en otra polémica cuando compartió el festejo de 50 de su madre en un yate.

En la fiesta se vio una torta con forma de bolso de la marca Chanel y a Marc Anthony quien apareció de sorpresa en la celebración para cantarle a la cumpleañera, según publica El Observador.

En las redes lo acusaron de ostentoso pero a él no parece importarle. En esa ocasión el cantante respondió a las críticas con un vídeo donde aparece bailando sobre la cubierta del yate fumando un puro mientras canta parte de la letra de 'Mala Mía': "Así es mi vida, es sólo mía, tú no la vivas, si te molesta pues…".