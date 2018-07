A esta 'instagramer' su foto le costó el ataque de un tiburón (vídeo)

Sucedió en las Bahamas, en el Caribe, mientras estaba de vacaciones con su novio y su familia. A la joven se le ocurrió zambullirse en unas aguas infestadas de tiburones ante la mirada estupefacta del resto. "La familia de mi novio no se podía creer que me fuese a nadar con tiburones, y yo estaba en plan 'no pasa nada'", explicó al canal NBC. Al final pasó y la cámara consiguió captar el momento.

"Me agarró la muñeca con la boca y sentí cómo sus dientes se hundían en el brazo", explica. El animal logró, incluso, sumergir a la joven, que se encontraba en ese momento tumbada boca arriba sobre la superficie.

Una situación en la que la 'instagramer' y modelo aseguró sentir "mucha adrenalina". Acto seguido se reincorporó y salió rápidamente del agua. El precio que tuvo que pagar por tener millones de seguidores.