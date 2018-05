Los científicos suponen que los extraterrestres ya están en la Tierra

El estudio se publicó en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology y no tardó en recibir comentarios en los medios que calificaron el texto de ridículo y poco científico.

La extravagante hipótesis se basa en la suposición de que la denominada explosión cámbrica que tuvo lugar hace alrededor de 540 millones de años era resultado de la intervención extraterrestre.

Es decir, unos virus alienígenas llegaron a nuestro planeta en un meteoro e infectaron a calamares haciendo que ellos evolucionaran hasta convertirse en pulpos. Según otra versión que otorgan los autores, fueron los huevos de pulpos los que penetraron en la Tierra con meteoros.

La teoría tiene mucho que ver con la hipótesis de panspermia, según la cual la vida en la Tierra surgió gracias a cometas que impactaron contra su superficie y que trajeron consigo organismos vivos.

Los científicos eligieron a los pulpos como a los posibles "extraterrestres" debido a su índole peculiar: pese a que son moluscos, son extremadamente inteligentes. Los animales tienen un cerebro grande y desarrollado y un complicado sistema nervioso. Además, pueden cambiar de color y de forma.

Dichas características podrían corresponder a un organismo terrestre del futuro lejano o bien a un extraterrestre, según teorizan.

Por muy convincente que pueda parecer la conclusión, varios estudiosos no tardaron en cuestionarla. Así, Mark Carnall, el experto del Museo de Historia Natural de Oxford, indicó que ninguno de los autores del estudio es especialista en zoología.

En cuanto a la misteriosa genética de los pulpos, Carnall explicó que ya existen obras científicas que arrojan luz sobre su origen que no tiene que ver con las especulaciones sobre la intervención alienígena.

La experta en genética molecular Karin Moelling también aseguró que "no se puede tomar el artículo en serio", ya que carece de cualquier evidencia.