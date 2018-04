Fracaso total: los casos más patéticos de maniobras militares (vídeos)

Sputnik ha recopilado algunos de los casos más patéticos de los últimos tiempos.

Bombardeo de blindados

La OTAN es campeona en realizar todo tipo de maniobras militares. Es por eso que la mayoría de los fracasos también correspondan a esta organización. Uno de los ejemplos de flagrante irresponsabilidad tuvo lugar durante las maniobras de la 173 Brigada Aerotransportada de EEUU que se celebraron en abril de 2016 en Alemania.

Después de aterrizar en el polígono, los paracaidistas estadounidenses filmaron cómo tres vehículos todoterrenos Humvee se encajaban uno tras otro en la tierra germana. Aparentemente, las máquinas no fueron debidamente fijadas a las plataformas de paracaídas. Teniendo en cuenta que cada Humvee cuesta unos 220.000 dólares, los responsables de este incidente difícilmente salieron con un simple regaño.

Trampa de arena

Un año antes, se destacaron los cuerpos de Marines de EEUU, esta vez en Portugal. En el marco de las maniobras Trident Juncture, los norteamericanos debían desembarcar en la costa del país europeo. En principio, los aerodeslizadores no lograron penetrar en la playa lo suficiente como para desembarcar las máquinas.

Después de un segundo intento, su plan fue frustrado por un 'enemigo' inesperado y abundante: esta vez los Humvee se atascaron en… la arena. Algunos de los marines presentes intentaron liberar a las máquinas, pero en vano. Pudieron ser liberados solo con la ayuda de camiones desde tierra firme. La operación que debería tomar unos escasos minutos, les tomó tanto tiempo que en un combate real probablemente hubiesen sido aniquilados sin siquiera salir de la costa.

Entretenimiento turístico

Otro caso 'playero' lo protagonizó la Marina de Rusia. En pleno agosto de 2013, un aerodeslizador de desembarco tenía planificado realizar un ejercicio en la costa de la región rusa de Kaliningrado. Todo hubiese marchado según lo planificado, de no ser porque ese caluroso día la usualmente vacía playa se encontraba repleta bañistas.

Los turistas no tardaron en congregarse alrededor de la gigante máquina y sacaron sus cámaras para filmar el espectáculo militar. Los soldados, por el contrario, no se apresuraron a sonreír ante las cámaras. Resulta que específicamente esa playa de Kaliningrado pertenece al Ministerio de Defensa y los bañistas tienen restringida la entrada. No obstante, lo marines realizaron las tareas encomendadas y se retiraron tan rápido como desembarcaron, bajo los aplausos de los inesperados espectadores.

Disparos imaginarios

A veces sucede que unas maniobras militares perfectamente planeadas se ven frustradas por una logística mal ejecutada. A principios de 2013, un reportaje mostraba cómo los soldados del Ejército de Malí, con uniforme y bien equipados, aparentemente jugaban a los pistoleros: "Po-po-po", "Bam-bam", "¡Bum!", gritaban los militares.

No, no se trata de una especie de ataque psicológico contra el enemigo. Simplemente que los encargados de traer las municiones al polígono llegaron tarde al 'combate'. Ni corto ni perezoso, el oficial al mando ordenó comenzar las maniobras según lo establecido, sin municiones reales.

Anfibio submarino

En la 'fauna' militar se les tilda de 'anfibios' a aquellos equipos que pueden operar de igual manera sobre la tierra que sobre el agua. Solo que, a diferencia de sus homónimos del mundo animal, las máquinas militares rara vez están destinadas para operar bajo el agua. Probablemente, esto es lo que no tuvieron en cuenta los marines estadounidenses cuando decidieron cruzar un río en su tanque-anfibio.

A pocos segundos de entrar al acuífero, el interior de la máquina se llenó de agua y comenzó a hundirse. El equipo del tanque logró evacuar, pero no pudieron evitar ver cómo su blindado se hundía poco a poco. Al parecer la máquina tenía alguna perforación en el casco o a los militares se les olvidó cerrar herméticamente las escotillas.