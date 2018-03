Una serpiente estrangula a un encantador durante un show en vivo (vídeo)

Un encantador de serpientes tuvo que ser hospitalizado en la ciudad de Varanasi (India) después de que, durante un espectáculo, acabase con la serpiente constriñéndole el cuello, publica The Independent.

La serpiente, una pitón de considerable tamaño, no acabó encantada con la actuación de su amo y el público tuvo que intervenir, eso sí, un poco tarde, ya que pensaban que era parte del espectáculo.

En el vídeo se ve claramente cómo el reptil se le enrosca al cuello y cómo el hombre se derrumba hasta aparentemente perder el conocimiento. Cuando el encantador ya se encontraba tendido en el suelo y no reaccionaba, fue cuando el público sospechó que no se trataba de ningún truco. El nombre de la víctima y su estado actual no han trascendido.

Lea más: Un indio muere al tratar de coser la boca de una cobra venenosa



No es la primera vez que una serpiente muestra cómo se las gastan estos reptiles. En marzo, unos brasileños salvaron a un perro de ser devorado por una anaconda. Aunque no siempre se salen con la suya.