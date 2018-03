'Te coloniso': el polémico reguetón de Colón sobre la colonización de América

El vídeo musical incluye frases como 'No amas a Yisus [Jesús], te coloniso. No hablas mi idioma, te coloniso. No eres blanquito, te coloniso'. El grupo de música Beauty Rain ha colaborado en la elaboración de la canción, que quiere ser una lección de historia desenfadada sobre la colonización del continente.

En solo unos días la canción ya acumula un millón de visualizaciones en YouTube.

No obstante, 'Te coloniso' no ha estado exenta de polémica. A nadie se le escapa el increíble parecido entre este vídeo viral y otro vídeo publicado hace unos meses titulado 'Velaske, ¿yo soy guapa?'. En aquella ocasión, el autor, Christian Flores, trataba de explicar el cuadro de 'Las Meninas', del genio de la pintura española Diego Velázquez, de una forma original.

La 'semejanza' entre ambos vídeos no ha sentado muy bien a Flores, que ha enviado "un saludo afectuoso" a PlayGround.