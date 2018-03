'¡Les juro que soy yo!' Un rumano debe convencer a un juez de que no está muerto

Constantin Reliu, de 63 años, tuvo que convencer a la Justicia rumana de su existencia, para invalidar un certificado de defunción emitido hace años. El hombre había emigrado en 1992 a Turquía y volvió a su país por última vez en 1999.

Desde esa fecha, su familia no tuvo más novedades, por lo que la esposa decidió recurrir a la corte para declarar su muerte. La 'viuda' creyó que Reliu había muerto en un terremoto ocurrido en Turquía en 1999.

"Oficialmente estoy muerto, aunque estoy vivo. No tengo ingresos, y como estoy registrado como fallecido, no puedo hacer nada", dijo Reliu a medios locales citados por el periódico británico The Guardian.

Según el diario Adevarul , la esposa del 'fallecido' hizo este trámite judicial para poder disolver el vínculo matrimonial y casarse nuevamente. El hombre ignoraba por completo la situación, hasta que fue arrestado por las autoridades turcas y deportado a Rumanía por no tener sus documentos en regla.

En su país, quiso tramitar un nuevo pasaporte, pero al ingresar a la frontera fue informado por agentes de inmigración de su 'muerte' ocurrida en 2003. Sus intenciones de volver a Turquía para abrir un negocio se pueden ver frustradas por esta particular situación.

Se trata de un limbo legal: Reliu se presentó al tribunal vencido el plazo de apelación de su declaración de fallecimiento. Por lo tanto, técnicamente la sentencia es fija e irreversible, aunque resta por ver cómo se solucionará.