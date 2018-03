¿Adiós a los estereotipos? Esta joven libanesa puede arreglar fácilmente un Porsche (foto)

Hayek trabaja como mecánica en un taller en la capital libanesa de Beirut. Además, es estudiante de Ingeniería electromecánica.

"Elegí esta profesión porque me gustan los automóviles desde la infancia. Me gusta desmontar un motor y encontrar la causa de la falla. Mi padre siempre ha apoyado mi afición. Me ayudó a encontrar trabajo en el taller de su amigo, por eso puedo obtener nuevos conocimientos a través de la práctica", declaró Rana a Sputnik.

La joven enfatizó que al principio muchos no la tomaban en serio y pensaban que solo iba al taller por su padre.

"Después se han acostumbrado, se han dado cuenta de que soy una especialista y ahora me confían sus autos para repararlos", aseveró.

Sin embargo, todavía hay personas que no creen que ella pueda hacer este trabajo. La joven aseguró que actualmente no hay que aplicar mucha fuerza física para arreglar un vehículo.

"Hay un escáner que diagnostica el estado del automóvil y lo entiendo igual de bien que los demás. Puedo arreglar tanto un Porsche tanto como un bólido de carrera", aseguró.

Por su parte, Suleiman Jalah, propietario del taller en el que trabaja Rana, aseguró estar a favor de que las mujeres defiendan su derecho a trabajar donde quieran.

"Anteriormente, reinaba aquí [en el Líbano] una mentalidad oriental, se creía que la mujer tenía que dedicarse solo a hacer trabajos en casa. No obstante, ahora las mujeres trabajan en pie de igualdad con los hombres, a algunas de ellas eso les sale muy bien. (…) Ya no tenemos las restricciones anteriores", recalcó Jalah a la vez que citó como ejemplo a la pilota francesa de rali Michele Mouton.