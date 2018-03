La forma más creativa de vender un auto usado (vídeo)

¿Buscas un auto de segunda mano? Olvídate de los anuncios clasificados del diario o de las plataformas de venta en línea. Ahora todo pasa por las redes sociales, incluso la compra de coches usados. Así lo demostró el argentino Diego López Calvo, quien intenta vender su Peugeot 206.

El dueño del vehículo, un creativo publicitario, armado de un celular y con un fondo musical emotivo, registró todas las características del coche y le dio voz. El clip, de poco más de dos minutos, es un monólogo en el que el auto expone sus ventajas.

"Mirame bien: soy apenas un auto usado… pero los usé a ellos también. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiera podido conocer. (…) Ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico, si pudiera yo a veces los vendería a ellos, pero son momentos de cambios y hay que saber adaptarse", expone el vehículo.

La narración se corresponde visualmente con lo que la voz en off va contando. ¿La idea? Al parecer, cuenta el Peugeot, alguien le dijo al dueño que ese auto por sus características "se vende solo".

"Mi dueño le tomó la palabra, así que acá estoy, vendiéndome solo, pero va a ser a mi manera. Es decir con la verdad", afirma el protagonista, que no esconde rayones o dificultades de motor.

Según contó el creador del vídeo al diario Clarín, se vio desbordado por una marea de miles de comentarios. Es la primera vez, bromeó López Calvo, que no recibe mensajes que hacen referencia a la polarización política de su país, sino más bien a ofertas concretas y cuentos de algunas memorias sobre ruedas. En un principio pide 125.000 pesos (6.200 dólares, aproximadamente), pero asegura que la cifra es negociable.

En el par de minutos que dura el aviso, el Peugeot no solo se despacha contra sus dueños, sino también contra los mecánicos. Llega a afirmar que tiene pocos caballos de fuerza, aunque subraya que "son todos leones"; o que "los jóvenes corren más rápido pero los viejos conocen el camino".

"Alguna vez me costó arrancar. ¿Y qué? ¿A vos nunca y todos los lunes llegas al laburo desbordante de alegría?", ironiza el coche, que además cuenta que es producto de sus emociones de 'anciano', ya que "un año del auto equivale a cinco del ser humano".

"Si me llevás nos vamos a llevar bien. Si alguna vez te sentiste usado, entonces nos tenemos que conocer. Será que más que un conductor, estoy buscando un acompañante. Pero vos hacé lo que sientas, después de todo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 206 y en el 2000 también", concluye el desparpajado vehículo, en una referencia a su modelo y al célebre tango 'Cambalache', de Enrique Santos Discépolo.